«Рубин» интересуется тремя игроками сборной Белоруссии

«Рубин» заинтересован в подписании трех игроков сборной Белоруссии в летнее трансферное окно, сообщает Legalbet.

По информации источника, казанский клуб интересуется защитником БАТЭ Владиславом Малькевичем, защитником «Шахтера» Глебом Шевченко и полузащитником «Астаны» Максом Эбонгом.

«Рубин» по итогам сезона-2022/23 занял первое место в турнирной таблице ФНЛ и вышел в РПЛ. В апреле команду возглавил Рашид Рахимов.

24 июня «Рубин» провел первую тренировку в рамках летнего сбора.