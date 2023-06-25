«Рубин» интересуется тремя игроками сборной Белоруссии
«Рубин» заинтересован в подписании трех игроков сборной Белоруссии в летнее трансферное окно, сообщает Legalbet.
По информации источника, казанский клуб интересуется защитником БАТЭ Владиславом Малькевичем, защитником «Шахтера» Глебом Шевченко и полузащитником «Астаны» Максом Эбонгом.
«Рубин» по итогам сезона-2022/23 занял первое место в турнирной таблице ФНЛ и вышел в РПЛ. В апреле команду возглавил Рашид Рахимов.
24 июня «Рубин» провел первую тренировку в рамках летнего сбора.
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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