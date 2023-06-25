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«Рубин» интересуется тремя игроками сборной Белоруссии

Алина Савинова
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«Рубин» заинтересован в подписании трех игроков сборной Белоруссии в летнее трансферное окно, сообщает Legalbet.

По информации источника, казанский клуб интересуется защитником БАТЭ Владиславом Малькевичем, защитником «Шахтера» Глебом Шевченко и полузащитником «Астаны» Максом Эбонгом.

«Рубин» по итогам сезона-2022/23 занял первое место в турнирной таблице ФНЛ и вышел в РПЛ. В апреле команду возглавил Рашид Рахимов.

24 июня «Рубин» провел первую тренировку в рамках летнего сбора.

Источник: https://legalbet.ru/news/rubin-interesuetsya-tremya-futbolistami-sbornoj/
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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