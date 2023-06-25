Оганесян: «Я не отказался от вызова в сборную Армении. Если в сентябре поступит предложение, рассмотрю»
Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал, что готов рассмотреть предложение сборной Армении в сентябре.
«Я бы не сказал, что отказался от вызова в сборную Армении. Я просто сказал, что пока не готов дать точный ответ, согласен я или нет, так как я думал о дальнейшем продолжении своей карьеры. Я был занят этим вопросом. Если в сентябре поступит предложение, я его рассмотрю, конечно же. Я следил за результатами в последних матчах сборной Армении, но не могу сказать, что прямо смотрел матчи. В любом случае я рад, что они побеждают», — цитирует Оганесяна Metararings.ru.
В июне национальная команда Армении одержала победу над Уэльсом (4:2) и Латвией (2:1) в отборочном турнире к Евро-2024. Армяне набрали 6 очков и на данный момент занимают 2-е место в турнирной таблице группы D.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -