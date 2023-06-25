Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Ярошик подтвердил, что приедет»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что чешский специалист Иржи Ярошик, как и планировалось, будет тренировать команду.
«Мы вчера общались, все было спокойно. Он подтвердил, что приедет», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.
Ярошик был назначен главным тренером «Оренбурга» после ухода в «Динамо» Марцела Лички.
По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков в 30 матчах.
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14
|Факел
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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