«Рубин» выиграл у «Енисея» в товарищеском матче
«Рубин» одержал победу над «Енисеем» в товарищеском матче — 3:1.
У казанского клуба голы забили Александар Юкич (дубль) и Руслан Безруков. У красноярцев в концовке матча отличился Илья Молтенинов.
22 июля «Рубин» сыграет в гостях с «Пари НН» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/25. «Енисей» 13-го числа примет КАМАЗ в 1-м туре первой лиги.
Товарищеский матч. Клубы
«Рубин» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (1:0)
Голы: Юкич, 36 (1:0). Юкич, 57 (2:0). Безруков, 80 (3:0).
«Рубин»: Нигматуллин (Ставер, 60), Вуячич (Иванов, 70), Грицаенко, Тесленко, Рожков, Зотов (Васильев, 73), Кабутов (Рахмоналиев, 85), Чумич (Апшацев, 62), Йочич (Безруков, 46), Юкич (Мукба, 85), Шабанхаджай (Тахери, 85).
7 июля. Казань. Стадион «База ФК Рубин».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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