Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на матч РПЛ

«Спартак» и «Ахмат» объявили составы на матч 6-го тура РПЛ.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Умяров, Зобнин, Мартинс, Бонгонда, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Чернов, Классен, Бабич, Зиньковский, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Лайкин, Медина, Мелешин.

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Богосавац, Семенов, Челикович, Тодорович, Камило, Тимофеев, Бериша, Ильин, Олейников, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Камилов, Мацуев, Диванович, Ковачев.

Матч между командами пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков). «Ахмат» идет на 9-й позиции (6 очков).