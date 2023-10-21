«Рубин» сыграет с ЦСКА в 12-м туре чемпионата России 21 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Рубин» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начнется эфир — в 13.55 мск. Также матчи российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11-ти туров премьер-лиги клуб из Татарстана занимает 10-е место с 12 очками. Армейцы располагаются на 7-й строчке, в их активе — 17 баллов.

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