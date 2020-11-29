«Рубин» — ЦСКА: прямая трансляция матча начнется в 16.30
15:00
В воскресенье, 29 ноября, состоится матч 16-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
В прошлом сезоне армейцы набрали 4 балла в двух встречах, а в начале нынешнего чемпионата потерпели поражение от команды Леонида Слуцкого со счетом 1:2.
Следить за матчем «Рубин» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Рубин» — ЦСКА
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