В воскресенье, 29 ноября, состоится матч 16-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне армейцы набрали 4 балла в двух встречах, а в начале нынешнего чемпионата потерпели поражение от команды Леонида Слуцкого со счетом 1:2.

Следить за матчем «Рубин» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Рубин» — ЦСКА