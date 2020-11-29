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«Рубин» — ЦСКА: прямая трансляция матча начнется в 16.30

15:00
«Рубин» примет ЦСКА в матче РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Рубин» примет ЦСКА в матче РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 29 ноября, состоится матч 16-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне армейцы набрали 4 балла в двух встречах, а в начале нынешнего чемпионата потерпели поражение от команды Леонида Слуцкого со счетом 1:2.

Следить за матчем «Рубин» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Рубин» — ЦСКА

Рубин — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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