«Рубин» — ЦСКА: ничья после первого тайма

«Рубин» играет вничью в домашнем матче с ЦСКА в 12-м туре РПЛ — 0:0.

Хозяева вышли вперед на 5-й минуте матча. Но главный арбитр матча Павел Кукуян отменил гол Николы Чумича. ВАР подсказал, что хавбек казанцев Иву сыграл рукой в начале атаки «Рубина».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.