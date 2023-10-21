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Сегодня, 15:07

«Оренбург» намерен обратиться в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть фол Маркова на Флорентине

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ» о намерении клуба обратиться в ЭСК РФС после матча 12-го тура РПЛ против «Факела» (1:2).

На 45+3-й минуте матча арбитр Сергей Карасев не удалил нападающего воронежцев Евгения Маркова за фол на полузащитнике оренбуржцев Габриэле Флорентине — Марков ударил соперника шипами в область голени. Вместо этого судья ограничился вынесением предупреждения.

«Оренбург» обратится в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с фолом Евгения Маркова на Габриэле Флорентине», — сказал Андреев «СЭ».

«Факел» с 12 очками вышел на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» — 11 очков и 13-е место. «Оренбург» 28 октября сыграет на выезде с «Крыльями Советов». «Факел» в этот же день примет «Спартак».

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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Сенников считает, что «Динамо» набрало неплохой ход в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
14
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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