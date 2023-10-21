Булыкин считает, что «Локомотив» психологически устойчивее «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Динамо».

«Наверное, «Локомотив» находится в немного более удобной ситуации. Команда играет дома и борется за высокие места. Психологически команда Галактионова выглядит устойчивее, но это точно не будет влиять на результат матча. Обе команды будут настраиваться на дерби, в котором каждый хочет получить три очка. Фаворита в этой встрече нет. Исполнительское мастерство отдельных игроков решит исход всего матча», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 21 октября. Начало — в 16.30 по мск.

После 11 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Динамо» — шестой (17 очков).