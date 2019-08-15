«Рубин» больше не будет публиковать речи Шаронова из-за крупного штрафа
15 августа 2019, 12:42
Не исключено, что тренер «Рубина» Роман Шаронов был оштрафован КДК на 200 тысяч рублей, а сам клуб — на 1 миллион рублей из-за выпуска ютуб-шоу «КраСава» про казанский клуб, сообщает sport.business-gazeta.
Теперь «Рубин» вынужден отказаться от интервью с Шароновым и видео с его речью из раздевалки, позиционирующими его как главного тренера казанцев. Специалист начнет обучение на категорию Pro только следующим летом, формально главным тренером «Рубина» является испанец Эдуардо Докампо.
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