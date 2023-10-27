«Рубин» — «Балтика»: судья ошибочно назначил штрафной — казанцы забили победный гол

На 87-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Рубин» — «Балтика» (1:0) арбитр Ян Бобровский ошибочно зафиксировал фол защитника гостей Николы Радмановаца и назначил штрафной в опасной близости от ворот калининградцев и в зоне прямого удара. Это не ключевой эпизод, но именно с этого штрафного Валентин Вада забил победный гол.

Интересно, если бы такое единоборство Радмановаца с соперником произошло внутри штрафной площади, Бобровский назначил бы пенальти?