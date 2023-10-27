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27 октября, 21:33

Григорян уверен, что Семак готов к работе в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о перспективах главного тренера «Зенита» Сергея Семака работать в Европе.

«Готов ли Семак к работе в Европе? Безусловно! Семак очень быстро и в то же время незаметно развивается. Три года назад мы все говорили, что Сергей ничего не мыслит в позиционной атаке, а сегодня даже с учетом того, что «Зенит» буксует, у них лучшая позиционная атака в стране, и дело не только в бразильцах. Семак научился выстраивать позиционную атаку и сделал это своим сильным качеством. Конечно, он сможет себя проявить в Европе», — приводит слова Григоряна Metaratings.ru.

Семак возглавил «Зенит» 29 мая 2018 года. Под его руководством петербуржский клуб пять раз становился чемпионом России, четыре раза завоевывал Суперкубок России и один раз выиграл Кубок России.

После 12 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/grigoryan-semak-gotov-k-rabote-v-evrope-on-smozhet-sebya-tam-proyavit-299415/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Григорян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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