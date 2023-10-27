Григорян уверен, что Семак готов к работе в Европе

Бывший тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о перспективах главного тренера «Зенита» Сергея Семака работать в Европе.

«Готов ли Семак к работе в Европе? Безусловно! Семак очень быстро и в то же время незаметно развивается. Три года назад мы все говорили, что Сергей ничего не мыслит в позиционной атаке, а сегодня даже с учетом того, что «Зенит» буксует, у них лучшая позиционная атака в стране, и дело не только в бразильцах. Семак научился выстраивать позиционную атаку и сделал это своим сильным качеством. Конечно, он сможет себя проявить в Европе», — приводит слова Григоряна Metaratings.ru.

Семак возглавил «Зенит» 29 мая 2018 года. Под его руководством петербуржский клуб пять раз становился чемпионом России, четыре раза завоевывал Суперкубок России и один раз выиграл Кубок России.

После 12 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).