«Рубин» арендовал Биеловича у «Спартака» из Суботицы

Полузащитник «Спартака» из Суботицы Лука Биелович подписал контракт с «Рубином», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 22-летним сербом рассчитано до конца сезона, казанцы по условиям контракта могут выкупить игрока. Хавбек будет выступать под 77-м номером.

В текущем сезоне Биелович провел 22 матча за сербский клуб, забил гол и сделав 3 результативные передачи.