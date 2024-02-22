Костанца — о получении российского паспорта: «Этим занимаются «Крылья Советов». Мне сказали, что продвижение есть»

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал о процессе получения российского гражданства.

«Этим занимается клуб. Когда я последний раз разговаривал с руководством, мне сказали, что какое-то продвижение в этом вопросе уже есть. Но конкретно ничего пока не известно», — приводит слова Костанцы «РБ Спорт».

Ранее 25-летний футболист заявлял, что не против получить российский паспорт.

Костанца выступает за «Крылья Советов» с января 2022 года. В составе самарского клуба игрок провел 47 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Контракт футболиста с командой рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.