«Зенит» убрал Марио Фернандеса из заявки команды на сезон в РПЛ

«Зенит» исключил из заявки в РПЛ защитника Марио Фернандеса, сообщается на официальном сайте лиги.

Защитник присоединился к сине-бело-голубым в июле 2023 года. За петербуржцев 33-летний футболист сыграл 15 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Контракт Фернандеса с клубом действует до конца июня 2024 года с опцией продления еще на год.

После 18 туров «Зенит» находится на 2-м месте в чемпионате России, набрав 36 очков.