«Рубин» — «Ахмат»: Даку забил гол

«Рубин» удвоил преимущество в матче 22-го тура чемпионата России с «Ахматом».

На 35-й минуте забитым голом отметился Мирлинд Даку. С первой попытки футболист попал в перекладину, но после добивания отправил мяч в ворота соперника. Счет в игре стал 2:0 в пользу казанцев.