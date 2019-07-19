РПЛ ввела новые награды для лучших игроков и тренеров

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте объявила об учреждении новых наград для футболистов и тренеров чемпионата России.

Так, появятся следующие номинации:

"Лучший игрок матча" (его будут определять эксперты телеканала Матч Премьер);

"Лучший игрок месяца" (будет выбираться в каждом месяце из 5 номинантов, заранее отобранных экспертами РПЛ)

"Лучший игрок сезона" (будет выбираться из футболистов, ставших лучшими по итогам месяца, а также дополнительных 2-3 игроков, не удостоившихся награды по итогам месяца, но ярко проявивших себя в течение сезона).

"Лучший тренер месяца" (будет выбираться в каждом месяце из 5 номинантов, заранее отобранных экспертами РПЛ)

"Лучший тренер сезона" (из числа тренеров, признанных лучшими по итогам месяца)

"Лучший гол месяца" (будет выбираться из 8 лучших голов, заранее отобранных экспертами РПЛ)

"Лучший гол сезона" (из числа голов, признанных лучшими по итогам месяца)

"Лучший бомбардир сезона"

"Лучший вратарь сезона" (голкипер, отыгравший наибольшее количество "сухих" матчей)

"Лучший молодой игрок сезона" (футболист, который в ходе сезона отыграл не менее 5 матчей за основной состав, и возраст которого меньше 21 года).

Отмечается, что лауреаты всех премий, за исключением лучших игроков матча, лучших бомбардиров сезона и вратарей будут выбираться совместно – представителями Премьер-Лиги и телеканала Матч Премьер, а также болельщиками, посредством голосования в социальных сетях РПЛ.