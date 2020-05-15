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РПЛ сделала заявление о доигровке чемпионата

13:52
РПЛ возобновит сезон. Фото https://premierliga.ru/
РПЛ возобновит сезон. Фото https://premierliga.ru/
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Российская премьер-лига на официальном сайте подтвердила, что было принято решение доиграть чемпионат. Матчи должны возобновиться с 21 июня.

«Структура календаря возобновляемого сезона предполагает проведение матчей с 21 июня по 22 июля, в том числе четыре тура с матчами в середине недели. Подробное расписание туров будет опубликовано позднее.

Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования. По этому регламенту, все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей. Кроме того, в регламент чемпионата будет внесено изменение, разрешающее проводить пять замен в течение одного матча в соответствии с решением Международного совета футбольных ассоциаций.

По итогам сезона два клуба покинут Тинькофф РПЛ без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ, при этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования. В противном случае, эти клубы могут быть заменены на другие. Приоритет будет отдаваться командам, которые заняли 15-е и 16-е места в сезоне Тинькофф РПЛ 2019/20", — говорится в заявлении на сайте.

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Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24846.html

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