ЦСКА встретится со «Спартаком», «Нижний Новгород» сыграет с «Зенитом» в матчах РПЛ

14 октября стартует 13-й тур чемпионата России по футболу. ЦСКА сыграет со «Спартаком», «Нижний Новгород» примет «Зенит» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции матчей 13-го тура РПЛ. Видеотрансляции игр будут доступны в прямом эфире на matchtv.ru.