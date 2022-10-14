Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:25

РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак», «Нижний» сыграет с «Зенитом» и другие матчи

ЦСКА встретится со «Спартаком», «Нижний Новгород» сыграет с «Зенитом» в матчах РПЛ
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

14 октября стартует 13-й тур чемпионата России по футболу. ЦСКА сыграет со «Спартаком», «Нижний Новгород» примет «Зенит» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции матчей 13-го тура РПЛ. Видеотрансляции игр будут доступны в прямом эфире на matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
14 окт, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Лужники (9-е поле) (Москва)
Торпедо М
Локомотив
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Факел
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Сочи
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Зенит
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Футбол
РПЛ
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Украинка Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2022 года. Но ее победа станет скандалом
Мэр Харькова заявил о четырех взрывах
Лукашенко сделал «замечание» президенту Казахстана Токаеву
Пранкер Вован рассказал о случае разоблачения украинским политиком
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Радимов считает ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»
Руслан Литвинов рассказал о настрое на дерби с ЦСКА
Радимов считает, что у «Зенита» могут возникнуть проблемы, если «Нижний» откроет счет в матче
Губерниев — о предстоящем дерби: «Нужно конкурировать с «Зенитом» — ЦСКА, и «Спартак» может это сделать»
Губерниев поддержал Нагорных в качестве председателя совета директоров «Локомотива»
Гаджиев об исходе московского дерби: «2:1 в пользу «Спартака», когда я на стадионе — клуб не проигрывает уже год»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маслов рассказал о знакомстве с новым спортивным директором «Спартака»

Масалитин о предстоящем дерби: «Данный матч решат атакующие игроки одной из команд»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости