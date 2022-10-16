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Сегодня, 22:09

Федун назвал матч ЦСКА и «Спартака» дерби с большой буквы

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ничью с ЦСКА в 13-м туре РПЛ (2:2).

«Было прекрасное дерби, достаточно высокое качество игры для нашего чемпионата. На мой взгляд, это было дерби с большой буквы. Рад за свою любимую команду, что она смогла перебороть то напряжение, которое было с первого тайма и во втором показали нормальную игру», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
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