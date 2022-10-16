Федун назвал матч ЦСКА и «Спартака» дерби с большой буквы

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ничью с ЦСКА в 13-м туре РПЛ (2:2).

«Было прекрасное дерби, достаточно высокое качество игры для нашего чемпионата. На мой взгляд, это было дерби с большой буквы. Рад за свою любимую команду, что она смогла перебороть то напряжение, которое было с первого тайма и во втором показали нормальную игру», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.