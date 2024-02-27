Экс-игрока «Краснодара» Ольссона госпитализировали и подключили к ИВЛ на фоне острого заболевания головного мозга

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристофер Ольссон госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких на фоне острого заболевания головного мозга.

28-летний швед потерял сознание у себя дома.

Об этом сообщается на официальном сайте датского «Мидтьюлланда», за который выступает футболист.

«Кристоффер Ольссон страдает острым заболеванием, связанным с мозгом. Команда ведущих медицинских экспертов в настоящее время работает в условиях повышенного давления, чтобы поставить диагноз и начать соответствующее лечение.

«Мидтьюлланд» призывает общественность проявить уважение и понимание, чтобы Кристоффер, семья и врачи получили необходимую тишину и обеспечили ему наилучшее выздоровление», — сказано в заявлении клуба.

Ольссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Он играет за «Мидтьюлланд» с 2022 года.