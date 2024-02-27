Черкасов назвал абсурдной идею с введением налога на легионеров

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов поделился мнением о возможном введении в чемпионате России налога на легионеров.

«Конечно, эта идея кажется мне абсурдной. Совершенно непонятно, для чего это. Чтобы пополнять казну РФС? Ну, тогда, это не самый бессмысленный метод. А чтобы каким-то образом ограничить ведущие клубы с ведущими бюджетами — вряд ли эта мера кого-то заденет. Опять же, легионер легионеру рознь, и зачастую клубы с малыми бюджетами пользуются услугами значительного количества иностранцев, которые обходятся им дешевле, чем российские игроки такого же уровня. Их-то за что наказывать? Так что ни с какой стороны не вижу ни малейшего смысла в этой истории», — приводит «РБ Спорт» слова Черкасова.

Ранее стало известно, что РФС рассмотрит вопрос введения налога на легионеров в течение полугода. В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей.