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РПЛ: почему директоры клубов оказываются на скамейке запасных?

16:48
Томас Цорн на матче «Оренбург» — «Спартак». Томас Цорн на матче «Оренбург» — «Спартак».
Томас Цорн на матче «Оренбург» — «Спартак».
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В конце матча 22-го тура Тинькофф чемпионат России «Оренбург» — «Спартак» (1:3) в технической зоне красно-белых в момент празднования гола оказался генеральный директор московского клуба Томас Цорн. Если верить протоколу игры, он не был заявлен в числе тех, кто имел право находиться на скамейке, но почему-то попал туда.

В одном из недавних матчей «Тамбова» судьи не заметили, что в техническую зону этой команды прошел спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков. (Александр Бобров)

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