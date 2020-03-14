РПЛ: почему директоры клубов оказываются на скамейке запасных?
16:48
В конце матча 22-го тура Тинькофф чемпионат России «Оренбург» — «Спартак» (1:3) в технической зоне красно-белых в момент празднования гола оказался генеральный директор московского клуба Томас Цорн. Если верить протоколу игры, он не был заявлен в числе тех, кто имел право находиться на скамейке, но почему-то попал туда.
В одном из недавних матчей «Тамбова» судьи не заметили, что в техническую зону этой команды прошел спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи