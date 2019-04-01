РПЛ не могла перенести матч "Спартак" – "Рубин" на субботу

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России отметил, что "Спартак" не мог провести игру 26-го тура против "Рубина" в субботу, 27 апреля.

Изначально игра между красно-белыми и казанцами должна была состояться на "Открытие Арене" в воскресенье, 28 апреля, но по запросу правоохранительных органов была перенесена на понедельник, 29 апреля.

– На субботу переносить было нельзя, там в Москве уже два матча в Москве, – сказал Пышкин. – Плюс "Спартак" не мог играть в субботу, потому что в четверг у него игра с "Арсеналом". Очевидно, мы знали, что в этот день Пасха. (Андрей Михайлов)

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