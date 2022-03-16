РПЛ назвала дату матча «Спартак» — «Зенит»

Российская премьер-лига назвала дату матча 29-го тура «Спартак» — «Зенит».

Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 15 мая, начало запланировано на 16.30 по московскому времени.

В матче первого круга, который состоялся 24 октября в Санкт-Петербурге, «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1.

Ранее премьер-лига выложила полное расписание матчей до конца сезона. Стали известны даты и время проведения игр с 23-го по 30-й туры.