РПЛ назвала даты двух перенесенных матчей 19-го тура

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала новые даты проведения двух перенесенных матчей 19-го тура Тинькофф РПЛ.

На сайте лиги сообщается, что матч «Ростов» — «Крылья Советов» пройдет 6 апреля. А «Краснодар» — «Локомотив» состоится 4 мая.

Обе игры должны были пройти 27 февраля. Решение о переносе было принято из-за приостановки работы аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе