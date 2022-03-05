Матч ЦСКА — «Нижний Новгород» в РПЛ начнется в 19.00

В субботу, 5 марта, состоится матч 20-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Нижний Новгород». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Армейцы начали вторую половину чемпионата с победы в дерби над «Спартаком» (2:0), а «Нижний» обыграл «Урал» (1:0). В первом круге ЦСКА обыгрывал новгородцев со счетом 2:0.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем ЦСКА — «Нижний Новгород» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.