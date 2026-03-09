Гол Маркиньоса на 88-й минуте принес «Спартаку» победу над «Акроном»

«Спартак» на своем поле обыграл «Акрон» в матче 20-го тура чемпионата России — 4:3.

У гостей дубль оформил Максим Болдырев и еще один гол с пенальти забил Жилсон Беншимол. У хозяев в этой игре отличились Пабло Солари, Кристофер Ву, Кристофер Мартинс и Маркиньос, который вывел московскую команду вперед на 88-й минуте.

«Спартак» набрал 35 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (21 очко) располагается на 11-й строчке.

Следующий матч в чемпионате красно-белые проведут 14 марта на выезде против «Зенита». Тольяттинская команда 15 марта примет «Ахмат».

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

09 марта, 19:00. Лукойл Арена (Москва)

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