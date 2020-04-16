Ровно 15 лет назад Роман Широков забил первый гол в РПЛ

15 лет назад полузащитник Роман Широков забил свой первый гол в премьер-лиге. Будущий капитан сборной России вышел в стартовом составе «Сатурна» на игру 5-го тура против «Алании» и на 11-й минуте открыл счет с передачи Петра Быстрова. «Сатурн» выиграл ту встречу со счетом 3:1.

#ВЭтотДень 15 лет назад Роман Широков в матче с «Аланией» забил свой первый гол в нашей Лиге ?



Пока вы дома сидите, самое время посмотреть обзор того матча ?



Еще больше о дебютном голе Широкова — на нашем сайте: https://t.co/KKdHOzXIXt#ИсторияРПЛ #РПЛтопчик #Широков #РПЛ pic.twitter.com/uB4azxMkz5 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 16, 2020

Роман Широков провел в «Сатурне» один сезон, после чего перешел в «Рубин». В Казани футболист провел меньше года из-за конфликта с главным тренером Курбаном Бердыевым. В 2007 году Широков вернулся в РПЛ в составе «Химок», а в 2008-м перешел в «Зенит», с которым выиграл 2 чемпионата, Кубок, два Суперкубка России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Впоследствии в его карьере были также «Краснодар» и «Спартак», а завершил карьеру Широков в 2016 году в ЦСКА.

В сборной России Широков завоевал бронзу Евро-2008, ездил также на Евро-2012 и 2016, был капитаном национальной команды.