Осипенко сыграл рукой в атаке, но судья засчитал гол «Ростова». Разбираемся, что произошло

На 42-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Ростов» арбитр Кирилл Левников, занимавший хорошую позицию, засчитал взятие ворот волгоградцев и указал на центр поля. В действия судьи вмешались его видеоассистенты Алексей Сухой и Тихон Калугин. Они сами посмотрели повторы и предложили сделать то же самое Левникову, не согласившись с его решением.

Дело в том, что в ходе атаки ростовчан в течение короткого промежутка времени произошло следующее:

— сначала Максим Осипенко сыграл в мяч головой, а затем тот отскочил ему в руку, находившуюся в неестественном положении;

Момент матча «Ротор» — «Ростов».

— затем мяч отлетел к Деннису Хаджикадуничу, и тот пробил по воротам;

— на добивании первым был Армин Гигович, он и открыл счет.

Арбитр изучил видеозапись и оставил свое решение в силе, решив, что Осипенко не нарушил правила. Предположу, что объяснение затем будет такое: игрок попал в руку сам себе, а затем не была немедленно создана голевая ситуация и не было немедленного гола в исполнении самого Осипенко.

Момент матча «Ротор» — «Ростов».

С такой логикой трудно согласиться. На мой взгляд, Осипенко совершил фол в атаке, рука находилась в неестественном положении, мяч был забит почти сразу после этого, взятие ворот следовало отменить. Но, не исключаю, экспертно-судейская комиссия поддержит арбитра. Если, конечно, «Ротор» обратится в ЭСК.

(Александр Бобров)