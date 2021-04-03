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«Ротор» — «Локомотив»: все голы матча

15:55
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«Локомотив» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России в гостях победил «Ротор» со счетом 2:0.

Первый гол на 21-й минуте забил Гжегош Крыховяк. Удвоил преимущество ударом шведкой хавбек сборной России Рифат Жемалетдинов на 80-й минуте.

Представляем вашему вниманию все голы матча:

Крыховяк, 21 — 0:1

Жемалетдинов, 80 — 0:2

Ротор — Локомотив

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