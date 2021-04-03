«Ротор» — «Локомотив»: все голы матча
«Локомотив» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России в гостях победил «Ротор» со счетом 2:0.
Первый гол на 21-й минуте забил Гжегош Крыховяк. Удвоил преимущество ударом шведкой хавбек сборной России Рифат Жемалетдинов на 80-й минуте.
Представляем вашему вниманию все голы матча:
Крыховяк, 21 — 0:1
?? Гол Гжегожа Крыховяка в ворота «Ротора»! Отличный заброс в свободную зону от Жемалетдинова и бильярдной точности удар поляка.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 3, 2021
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Жемалетдинов, 80 — 0:2
?? Шикарный гол Рифата Жемалетдинова, устанавливающий окончательный счет встречи!#РоторЛоко #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/JSdJ9cyH3Z— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 3, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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