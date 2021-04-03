Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА разгромил «Ростов» в матче молодежных команд

16:01

В матче 19-го тура молодежного первенства России ЦСКА выиграл у «Ростова» (4:0).

Молодежные команды

19-й тур

ЦСКА — мол. (Москва) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 4:0 (2:0)

Голы: Востриков, 10 (1:0). Востриков, 26 (2:0). Крачковский, 63 (3:0). Конюхов, 77 (4:0).

Судья: Устенко (Уссурийск).

3 апреля. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».

«Чертаново — мол.» (Москва) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 1:1 (0:0)

Голы: Молодняков, 49 (1:0). Насыров, 78 (1:1).

Судья: Чуканов (Воронеж).

3 апреля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...