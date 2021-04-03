ЦСКА разгромил «Ростов» в матче молодежных команд
В матче 19-го тура молодежного первенства России ЦСКА выиграл у «Ростова» (4:0).
Молодежные команды
19-й тур
ЦСКА — мол. (Москва) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 4:0 (2:0)
Голы: Востриков, 10 (1:0). Востриков, 26 (2:0). Крачковский, 63 (3:0). Конюхов, 77 (4:0).
Судья: Устенко (Уссурийск).
3 апреля. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».
«Чертаново — мол.» (Москва) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 1:1 (0:0)
Голы: Молодняков, 49 (1:0). Насыров, 78 (1:1).
Судья: Чуканов (Воронеж).
3 апреля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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