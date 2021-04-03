«Ротор» — «Локомотив»: Баринов выйдет в стартовом составе впервые с августа, Миранчук — в запасе
Стали известны составы «Ротора» и «Локомотива» на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ.
У железнодорожников с первых минут появится полузащитник Дмитрий Баринов. Он выйдет в стартовом составе впервые с матча 4-го тура против «Спартака» (1:2), который состоялся 23 августа 2020 года. В той встрече 24-летний россиянин получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на длительный срок.
Также в заявку «Локомотива» впервые в 2021 году попал полузащитник Антон Миранчук, который пропустил четыре предыдущих встречи железнодорожников в чемпионате из-за травмы.
Матч «Ротор» — «Локомотив» состоится сегодня, 3 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулев, Кипиани, Маевский, Понсе, Фламарион.
Запасные: Обухов, Байрыев, Вершков, Алейник, Песегов, Медведь, Арабидзе, Муллин.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Эдер, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Черный, Петухов, Сильянов, Миранчук, Куликов, Магкеев, Титков, Лисакович.
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