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«Ротор» — «Локомотив»: Баринов выйдет в стартовом составе впервые с августа, Миранчук — в запасе

12:49
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стали известны составы «Ротора» и «Локомотива» на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ.

У железнодорожников с первых минут появится полузащитник Дмитрий Баринов. Он выйдет в стартовом составе впервые с матча 4-го тура против «Спартака» (1:2), который состоялся 23 августа 2020 года. В той встрече 24-летний россиянин получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на длительный срок.

Также в заявку «Локомотива» впервые в 2021 году попал полузащитник Антон Миранчук, который пропустил четыре предыдущих встречи железнодорожников в чемпионате из-за травмы.

Матч «Ротор» — «Локомотив» состоится сегодня, 3 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулев, Кипиани, Маевский, Понсе, Фламарион.

Запасные: Обухов, Байрыев, Вершков, Алейник, Песегов, Медведь, Арабидзе, Муллин.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Эдер, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Черный, Петухов, Сильянов, Миранчук, Куликов, Магкеев, Титков, Лисакович.

Ротор — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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