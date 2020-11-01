«Ротор» идет к домашнему антирекорду
После 13 туров сезона-2020/21 «Ротор», уступивший сегодня ЦСКА (0:1), занимает последнее место по игре на своем поле с семью поражениями при отсутствии набранных очков. Шесть матчей волгоградцы проиграли, еще на один не вышли из вспышки коронавируса. Дольше не могли порадовать своих болельщиков самые безнадежные команды в истории чемпионата России: «Химки"-2009 (серия прервалась в матче с «Ротором» в текущем турнире), «Тюмень"-1998 и «СКА-Хабаровск"-2017/18. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные серии домашних поражений в чемпионате России:
|
Клуб
|
Сезоны
|
Поражения
|
Мячи
|
Химки
|
2009, 2020/21
|
10
|
5-26
|
Тюмень
|
1998
|
9
|
2-25
|
СКА-Хабаровск
|
2017/18
|
8
|
4-16
|
Терек
|
2005, 2008
|
7
|
5-19
|
Ротор
|
2020/21
|
7
|
2-14
|
Урал
|
2013/14
|
6
|
3-18
|
Крылья Советов
|
2012/13
|
6
|
0-13
|
Уралан
|
2000
|
6
|
2-15
|
Локомотив НН
|
2000
|
6
|
1-10
|
Черноморец
|
2003
|
6
|
6-14
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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