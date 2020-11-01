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«Ротор» идет к домашнему антирекорду

19:53
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После 13 туров сезона-2020/21 «Ротор», уступивший сегодня ЦСКА (0:1), занимает последнее место по игре на своем поле с семью поражениями при отсутствии набранных очков. Шесть матчей волгоградцы проиграли, еще на один не вышли из вспышки коронавируса. Дольше не могли порадовать своих болельщиков самые безнадежные команды в истории чемпионата России: «Химки"-2009 (серия прервалась в матче с «Ротором» в текущем турнире), «Тюмень"-1998 и «СКА-Хабаровск"-2017/18. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии домашних поражений в чемпионате России:

Клуб

Сезоны

Поражения

Мячи

Химки

2009, 2020/21

10

5-26

Тюмень

1998

9

2-25

СКА-Хабаровск

2017/18

8

4-16

Терек

2005, 2008

7

5-19

Ротор

2020/21

7

2-14

Урал

2013/14

6

3-18

Крылья Советов

2012/13

6

0-13

Уралан

2000

6

2-15

Локомотив НН

2000

6

1-10

Черноморец

2003

6

6-14

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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