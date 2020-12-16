«Ротор» — «Арсенал»: стартовые составы. Фламарион и Панченко выйдут в нападении
16:52
«Ротор» и «Арсенал» проведут матч в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известные стартовые составы команд.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Песегов, Макаров, Жигулев, Кипиани, Муллин, Фламарион.
Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Серченков, Понсе, Саплинов, Микелтадзе.
«Арсенал»: Шамов, Хагуш, Бурлак, Кадири, Рассказов, Костадинов, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, К.Кангва, Панченко.
Запасные: Левашов, Григалава, Беляев, Пантелеев, Чаушич, Э.Кангва, Хлусевич, Громыко, Ковалев, Луценко, Аджоев, Минаев.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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