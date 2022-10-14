«Ростов» — «Урал»: гости открыли счет в матче

«Ростов» принимает «Урал» в матче 13-го тура РПЛ.

На 17-й минуте игрок гостей Лазар Ранджелович открыл счет в игре. Алексей Каштанов принял мяч перед штрафной и с разворота сделал передачу на Ранджеловича, который перебросил мяч через Песьякова.