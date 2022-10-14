«Ростов» — «Урал»: видеообзор матча РПЛ

«Ростов» дома уступил «Уралу» со счетом 1:2 в матче 13-го тура РПЛ.

В составе клуба из Екатеринбурга голами отметились Лазар Ранджелович и Рай Влут. За ростовскую команду единственный гол забил Роман Тугарев с пенальти.

«Урал» набрал 13 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на втором месте (25 очков).