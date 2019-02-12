"Ростов" сыграл вничью с "Волеренгой" в товарищеском матче

"Ростов" сыграл вничью в товарищеском матче с норвежским клубом "Волеренга" (1:1). Единственный мяч российского клуба на 86-й минуте забил Алексей Ионов.

Товарищеский матч

"Волеренга" (Норвегия) - "Ростов" (Россия) - 1:1 (0:0)

Голы: Вилхьялмссон, 63 (1:0). Ионов, 86 (1:1).

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк (Щадин, 69), Сигурдссон (Плиев, 46), Логашов (Новосельцев, 59), Чернов (Скопинцев, 59), Гацкан, Еременко (Зуев, 46), Норманн (Хаджикадунич, 46), Глебов (Зайнутдинов, 59), Попов (Ионов, 59), Сигурдарсон (Шомуродов, 59).

12 февраля. Марбелья. Стадион "Marbella Football Center".

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