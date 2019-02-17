"Ростов" сыграл вничью с "Лиллестремом"

"Ростов" сыграл вничью с норвежским "Лиллестремом" в товарищеском матче (1:1). Голом в составе дончан отметился защитник Тобиас Сальквист. Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков на 12-й минуте встречи отразил пенальти.
"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 24 очка после 17 туров.
Товарищеские матчи
"Ростов" - "Лиллестрем" - 1:1 (1:0)
Голы: Сальквист, 29 - в свои ворота (1:0). Эдемарксбаккен, 65 (1:1).
Нереализованный пенальти: , 12 (вратарь)
"Ростов": Песьяков, Новосельцев, Сигурдссон, Хаджикадунич, Паршивлюк, Скопинцев, Гацкан, Еременко, Зуев (Глебов, 77), Ионов (Попов, 82), Шомуродов.
17 февраля.
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