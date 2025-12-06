«Ростов» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ростов» и «Рубин» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в субботу, 6 декабря. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ростов» — «Рубин» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 18-й тур.

06 декабря 2025, 14:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В прямом эфире встречу ростовчан и казанцев покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 17 турах чемпионата России «Ростов» набрал 18 очков, «Рубин» — 23 очка. Встреча команд в первом круге РПЛ состоялась в августе и завершилась победой казанцев со счетом 1:0.