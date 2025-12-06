Тренер «Акрона» Тедеев: «Победить «Зенит» можно с помощью сумасшедшей самоотдачи и безумной смелости»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал предстоящий матч против «Зенита» в 18-м туре РПЛ.

— «Зенит» — чемпион страны последних лет, одна из лучших команд России, у которой очень сильные футболисты. В Санкт-Петербурге будет хорошая поддержка болельщиков — будет ещё интереснее играть, поэтому нам надо хорошо подготовиться к игре с «Зенитом».

За счет чего можно добиться успеха? Сумасшедшая самоотдача, предельная дисциплина на поле, конкретика в действиях и безумная смелость, — цитирует Тедеева пресс-служба «Акрона».

Игра между «Зенитом» и «Акроном» пройдет в Санкт-Петербурге 6 декабря. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.