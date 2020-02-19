«Ростов» проиграл «Мольде»

«Ростов» в товарищеском матче уступил «Мольде» — 0:1. Команда Валерия Карпина пропустила в самом начале встречи. Во втором тайме российская команда провела 10 замен.

Товарищеские матчи. Клубы

«Мольде» — «Ростов» — 1:0 (1:0)

Гол: Мострем, 4.

«Ростов»: Рудаков, Чистяков (Мамаев, 63), Хаджикадунич (Осинов, 46), Ведерников (Чернов, 66), Байрамян (Норманн, 46), Ларченков (Осипенко, 46), Черкес (Попов, 63), Саплинов (Шомуродов, 63), Зайнутдинов (Ливаднов, 46), Прошляков (Еременко, 63), Долгов (Козлов, 63).

19 февраля. Марбелья. Стадион «Ла Квинта».