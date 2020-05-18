«Ростов» пожелал Плиеву скорейшего выздоровления
«Ростов» пожелал скорейшего выздоровления защитнику Константину Плиеву, у которого был обнаружен коронавирус. Игрок, права на которого принадлежат ростовчанам, находиться в аренде в «Рубине».
Костя, выздоравливай ??— Football Club Rostov (@rostovfc) May 18, 2020
Защитник «Ростова» Константин Плиев, выступающий на правах аренды за казанский «Рубин», сдал положительный тест на коронавирус.
Желаем нашему игроку скорее побороть вирус и вернуться на поле!#МыРостов pic.twitter.com/rDCQej4y3e
По данным «СЭ», брат Константина Плиева Заурбек Плиев остается во Владикавказе. Его тест на Covid-19 оказался отрицательным, однако надо выдержать 14-дневный карантин.
Защитник бело-голубых контактировал с игроком казанцев. Он и ряд других осетинских футболистов РПЛ общались с Константином Плиевым на различных мероприятиях у себя на родине, в том числе на свадьбе.