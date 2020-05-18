«Ростов» пожелал Плиеву скорейшего выздоровления

«Ростов» пожелал скорейшего выздоровления защитнику Константину Плиеву, у которого был обнаружен коронавирус. Игрок, права на которого принадлежат ростовчанам, находиться в аренде в «Рубине».

Костя, выздоравливай ??



Защитник «Ростова» Константин Плиев, выступающий на правах аренды за казанский «Рубин», сдал положительный тест на коронавирус.



Желаем нашему игроку скорее побороть вирус и вернуться на поле!#МыРостов pic.twitter.com/rDCQej4y3e — Football Club Rostov (@rostovfc) May 18, 2020

По данным «СЭ», брат Константина Плиева Заурбек Плиев остается во Владикавказе. Его тест на Covid-19 оказался отрицательным, однако надо выдержать 14-дневный карантин.

Защитник бело-голубых контактировал с игроком казанцев. Он и ряд других осетинских футболистов РПЛ общались с Константином Плиевым на различных мероприятиях у себя на родине, в том числе на свадьбе.