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«Ростов» пожелал Плиеву скорейшего выздоровления

15:15
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«Ростов» пожелал скорейшего выздоровления защитнику Константину Плиеву, у которого был обнаружен коронавирус. Игрок, права на которого принадлежат ростовчанам, находиться в аренде в «Рубине».

По данным «СЭ», брат Константина Плиева Заурбек Плиев остается во Владикавказе. Его тест на Covid-19 оказался отрицательным, однако надо выдержать 14-дневный карантин.

Защитник бело-голубых контактировал с игроком казанцев. Он и ряд других осетинских футболистов РПЛ общались с Константином Плиевым на различных мероприятиях у себя на родине, в том числе на свадьбе.

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