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Сегодня, 11:50

«Ростов» показал первую тренировку Роналдо в команде

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Ростова» Роналдо Сезар дос Сантос провел первую тренировку в клубе, сообщает Telegramm-канал ростовского клуба.

12 января «Ростов» объявил о подписании контракта с бразильским форвардом. Контракт игрока с ростовчанами рассчитан до 2028 года.

В этом сезоне 23-летний Роналдо провел за «Левски» 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,4 миллиона евро.

«Ростов» (21 очко) занимает десятое место в РПЛ после 18 туров.

Источник: ФК Ростов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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