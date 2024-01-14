«Ростов» показал первую тренировку Роналдо в команде
Нападающий «Ростова» Роналдо Сезар дос Сантос провел первую тренировку в клубе, сообщает Telegramm-канал ростовского клуба.
12 января «Ростов» объявил о подписании контракта с бразильским форвардом. Контракт игрока с ростовчанами рассчитан до 2028 года.
В этом сезоне 23-летний Роналдо провел за «Левски» 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,4 миллиона евро.
«Ростов» (21 очко) занимает десятое место в РПЛ после 18 туров.
Источник: ФК Ростов
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|00:00
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