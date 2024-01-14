Дасаев назвал Романцева великим тренером

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» высказался об участии в матче, посвященном 70-летию бывшего тренера красно-белых Олега Романцева.

«Такому человеку надо было проводить это мероприятие. Он великий тренер, который отдался полностью «Спартаку» и советскому, российскому футболу. Считаю, что такие матчи надо устраивать. Нам было очень приятно поиграть, встретиться с ребятами, ровесниками», — сказал Дасаев «СЭ».

Матч в честь 70-летия Романцева состоялся 13 января в манеже Академии имени Федора Черенкова в Сокольниках. Ветераны «Спартака» сыграли вничью с командой бывших футболистов сборной России (2:2).