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«Ростов» объявил порядок возврата билетов на матч с «Динамо»

14:24
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«Ростов» на официальном сайте опубликовал информацию о возврате билетов на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». 22 июля стало известно, что Роспотребнадзор ввел запрет на посещение матча болельщиками.

Ранее «Ростов» объявил, что клуб принял решение оставить своим болельщикам право обменять купленный билет на билет, который позволит посетить любой другой матч текущего сезона (при условии наличия мест на момент обмена).

«Если болельщики не имеют возможности обменять билеты на другой матч чемпионата, то с понедельника, 26 июля, они смогут оформить возврат денежных средств за приобретённые билеты в кассах «Ростов Арены» и стадиона «Олимп» имени Виктора Понедельника с 10.00 до 19.00», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Матч 1-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Динамо» состоится 23 июля. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1413

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