«Ростов» — о голе Соболева: «Когда в последний раз давали второй угловой в переигранное время?»

Пресс-служба «Ростова» в Telegram-канале опубликовала пост о судействе в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всем. А еще вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина. А еще давайте вспомним когда в последний раз давали второй угловой в переигранное время?» — говорится в сообщении.

«Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом».

«Ростов» находится на втором месте с 50 очками. Команда в 26-м туре сыграет с «Факелом».