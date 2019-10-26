«Ростов» обыграл «Сочи» и поднялся на третье место

«Ростов» обыграл «Сочи» в матче 14-го тура премьер-лиги (2:0). Дублем отметился хавбек Роман Еременко.

«Ростов» набрал 29 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Сочи» с 13 баллами располагается на 13-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Сочи» — 2:0 (1:0)

Голы: Еременко, 41 (1:0). Еременко, 79 (2:0).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов, Ионов (Саплинов, 75), И.Попов, Норманн (Глебов, 86), Еременко, Байрамян (Зайнутдинов, 63), Шомуродов.

«Сочи»: Джанаев, Калугин, Юрганов, Мевля, Набиуллин, Бурмистров (Бахтияров, 86), Померко, Нобоа, Цаллагов (Полоз, 76), Мостовой, А.Заболотный (Карапетян, 71).

Предупреждения: И.Попов, 88. Глебов, 90+1.

Судьи: Турбин (Дмитров). Сейфетдинов (Казань), Богач (Люберцы).

26 октября. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

? Еременко прострелил в штрафную, мяч рикошетом от ноги Набиуллина залетел в сетку ворот.



? #РостовСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР

? «МАТЧ! КЛУБ»

? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/XiZgDCnp0S — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 26, 2019

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