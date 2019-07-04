"Ростов" обратился к президенту РФС Дюкову после оскорблений со стороны "Чайки"

"Ростов" направил официальное письмо президенту РФС Александру Дюкову с просьбой обратить внимание руководства союза на оскорбительные высказывания в адрес фанатов желто-синих со стороны "Чайки" и лично со стороны руководителя клуба Андрея Чайки, сообщает официальный сайт команды из РПЛ.

Напомним, что ранее президент "Ростова" Арташес Арутюнянц ​выступил с заявлением в связи с высказываниями владельца "Чайки". Руководитель клуба из села Песчанокопского назвал болельщиков ростовского клуба больными людьми, а также опубликовал оскорбительную картинку в социальных сетях в адрес фанатов "Ростова".

"Уважаемые болельщики! Сообщаем вам о том, что ФК "Ростов" направил официальное обращение к Президенту Российского Футбольного Союза Александру Валерьевичу Дюкову.

В тексте документа наш клуб обращает внимание руководства РФС на оскорбительные высказывания в адрес болельщиков ФК "Ростов" со стороны ФК "Чайка" (ФНЛ) и лично со стороны депутата областной думы, руководителя данного футбольного клуба ФК "Чайка" Андрея Чайки.

В частности, Андрей Чайка назвал болельщиков футбольного клуба "Ростов" "больными людьми", не понимающими в футболе, нуждающимися в работе с психологами. Кроме того, вчера представитель ФК "Чайка" опубликовал оскорбительную картинку в социальных сетях в адрес болельщиков ФК "Ростов" с отсылкой к порнографическому фильму.

ФК "Ростов" просит оценить действия руководства ФК "Чайка" (Песчанокопское, ФНЛ) на комитете РФС по этике и применить меры ответственности в отношении руководителей этого футбольного клуба.

Кроме того, ФК "Ростов" фиксирует большой общественный резонанс среди болельщиков нашего клуба в связи со сложившейся ситуацией. Мы усматриваем в этих провокациях "Чайки" действия, направленные на разжигание розни между болельщиками клубов, а также действия, потенциально способные дестабилизировать обстановку в Ростовской области с точки зрения общественного порядка. В связи с этим, копия обращения направлена в силовые ведомства в уведомительном порядке – в УМВД России и УФСБ России по Ростовской области.

В связи с этим, ФК "Ростов" просит болельщиков нашего футбольного клуба сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и не совершать противоправных действий", – написано в заявлении пресс-службы "Ростова".

Ранее стало известно, что "Чайка" договорилась с управляющей компанией "Ростов-Арены" "Спорт-Инжиниринг" о проведении домашних игр на стадионе команды из РПЛ.

В конце прошлого сезона "Чайка" стала участником скандала по итогам матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" против "Черноморца"​ (3:1). Победа в той игре помогла клубу из Ростовской области сохранить лидерство в таблице и обойти "Урожай" в споре за путевку в ФНЛ.

Президент "Ростова" Арутюнянц – о "Чайке": "Никому не позволю оскорблять наших болельщиков" // "Это наш дом". Резкое заявление фанатов "Ростова" в адрес "Чайки"

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